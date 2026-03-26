ЦАХАЛ нанес удары по заводам по производству вооружений в Тегеране и центральном Иране

В последние сутки более 60 боевых самолетов ВВС ЦАХАЛа выполнили несколько волн атак в Иране, сбросив свыше 150 боеприпасов на объекты военно-промышленного комплекса Ирана.

Среди целей были объекты военного комплекса в Парчине, под Тегераном, который иранский режим использует для разработки ракет и систем вооружения. Удары нанесены по заводу по производству систем противовоздушной обороны, цеху по снаряжению боеголовок взрывчатыми веществами, а также предприятиям по разработке баллистических ракет на твердом топливе.

В ночь на четверг удары были нанесены по объектам в Исфахане, в том числе по производственному предприятию подразделения "Кудс" и военному заводу по производству систем ПВО.

По данным израильской разведки, уничтоженные мощности использовались иранским режимом и его союзниками, "Хизбаллой" и хуситами.