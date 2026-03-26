26 марта 2026
Соседи спасли мужчину, у которого остановилось сердце во время сирены в Петах-Тикве

время публикации: 26 марта 2026 г., 21:31 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 21:44
Во время сирены в центре страны 60-летний житель Петах-Тикве потерял сознание в бомбоубежище своего дома. Находившиеся рядом люди немедленно приступили к реанимации по инструкциям, полученным от диспетчера "Маген Давид Адом" по телефону. Одна из присутствовавших, Самадар Браха, принесла из соседнего здания дефибриллятор и применила его.

Прибывшие на место фельдшеры и парамедики продолжили реанимационные действия — сердце мужчины возобновило работу, и он был госпитализирован в больницу "Белинсон" в стабильном состоянии.

Ссылки по теме
27-й день войны "Рычание льва": центр Израиля атаковали из Ливана и Ирана