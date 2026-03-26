Израиль

Дело Polymarket: информацию об ударе по Ирану "слил" майор запаса ВВС

ЦАХАЛ
Суд
время публикации: 26 марта 2026 г., 21:28 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 21:28
Дело Polymarket: информацию об ударе по Ирану "слил" майор запаса ВВС
AP Photo/Wyatte Grantham-Philips

Государственная прокуратура по запросу государственной корпорации телерадиовещания "Кан" опубликовала полный текст обвинительного заключения по делу о ставке на букмекерской платформе Polymarket по поводу даты начала операции "Народ как лев" летом 2025 года, сделанной на основании информации, полученной из военного источника.

Согласно документу, обвиняемый, майор ВВС на резервистской службе, передал гражданскому лицу сведения о начале операции "Народ как лев" за двое суток до её начала.

По версии следствия, за день до операции резервист участвовал в секретном брифинге, на котором офицеров уведомили о предстоящем начале операции, и подписал обязательство о неразглашении. Вслед за этим он отправил гражданскому лицу сообщение в WhatsApp с информацией о том, что удар будет нанесен в ночное время. Позднее, когда самолеты уже летели к целям на территории Ирана, резервист снова написал тому же гражданскому лицу.

По закрытии ставки получатель информации выиграл $162663. Через двое суток после окончания войны выигравший перечислил офицеру половину этой суммы в криптовалюте, которую тот конвертировал в 200 тысяч шекелей.

В сентябре 2025 года обвиняемый также слил информацию об израильском ударе по Йемену, заработав на этом несколько тысяч долларов.

В начале января 2026 года он передал информацию о "разогреве" обстановки и своих предположениях о возможности скорого удара по Ирану, после чего были сделаны ставки на удар до конца января и до конца марта. После появления публикаций в прессе ставки были аннулированы, профиль на платформе закрыт, а переписка в WhatsApp удалена.

// Экономика // 24 марта 2026

Polymarket запрещает ставки на основе инсайдерской информации
// Экономика // 18 февраля 2026

Налоговое управление нацелилось на израильтян, играющих на Polymarket
// Израиль // 12 февраля 2026

ЦАХАЛ о расследовании по ставкам на Polymarket: "Инцидент не причинил оперативного вреда"
// Израиль // 12 февраля 2026

Два человека арестованы за ставки на Polymarket на основании секретных данных