Служба тыла продлила действие инструкций для населения до 28 марта

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что после оценки ситуации Служба тыла приняла решение оставить без изменений инструкции для населения до 20:00 28 марта.

В "желтой зоне" разрешена образовательная деятельность при условии, что в случае тревоги можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

Массовые мероприятия: разрешается проводить собрания численностью до 50 человек в здании и до 100 на улице, при условии, что в случае тревоги можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

Рабочие места: разрешается возобновить работу на предприятиях и в учреждениях, откуда можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

В "желтую зону" включены следующие округа: Южные Голаны (кроме Кацрина и Кедмат-Цви), Нижняя Галилея, Кармель (за исключением Далият аль-Кармель и Исфии), Вади Ара, Менаше (за исключением Хоф а-Кармель), Иудейская низменность (за исключением Бейт-Шемеша), Лахиш (за исключением Ашдода, Бней-Аиша, Ган-Явне, Явне, Гедеры), Центральный Негев (за исключением Беэр-Шевы и Омера).

На остальной территории:

Массовые мероприятия: разрешается проводить собрания численностью до 50 человек, при условии, что в случае тревоги можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

Рабочие места: разрешается работа на предприятиях и в учреждениях, откуда можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

Учеба: учебные заведения остаются закрытыми.