Сигналы тревоги в Хайфе и окрестностях. Ракетные обстрелы из Ливана

21:01 система раннего предупреждения "Цева Адом" была активирована в Хайфе и окрестностях в связи с ракетным обстрелом из Ливана.

Сигналы тревоги звучали в Хайфе, Кирьят-Хаиме, Кирьят-Яме, Кирьят-Ата, Кирьят-Бялике, Кирьят-Моцкине, Акко, Квар-Масарик и других населенных пунктах Хайфского залива.

21:04 сирены прозвучали в Акко, Джулисе, Ярке

21:10 снова ракетный обстрел из Ливана: сирены в Хайфе, Акко, Сахнине, Кармиэле, Йокнеаме.

21:16 сирены в Нагарии и Мата-Ашере.

21:30 МАДА сообщает, что на этот момент не поступило сообщений о пострадавших в результате обстрела. Служба пожарной охраны получила сообщение о попадании в здание в деревне Джадейда-Макр недалеко от Акко.