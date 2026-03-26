Полиция уведомила родных Иегуды Шермана, что он погиб в теракте, а не в результате аварии
время публикации: 26 марта 2026 г., 20:21 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 20:21
Новостная служба N12 сообщила, что полиция уведомила родных Иегуды Шермана о том, что он погиб в теракте, а не в результате ДТП.
21 марта в квадроцикл, на котором ехал 18-летний житель поселения Элон-Море Иегуда Шерман с другом, врезался палестинский автомобиль. Израильтянин погиб в результате этого столкновения.
Палестинский водитель через сутки сдался властям.