Полиция уведомила родных Иегуды Шермана, что он погиб в теракте, а не в результате аварии

Новостная служба N12 сообщила, что полиция уведомила родных Иегуды Шермана о том, что он погиб в теракте, а не в результате ДТП.

21 марта в квадроцикл, на котором ехал 18-летний житель поселения Элон-Море Иегуда Шерман с другом, врезался палестинский автомобиль. Израильтянин погиб в результате этого столкновения.

Палестинский водитель через сутки сдался властям.