Яир Лапид: "Почти победа – это не победа"

Публикуется по материалам пресс-релиза "Еш Атид"

Как превратить войну с Ираном в стратегическую победу? Как не повторить прошлых ошибок и достигнуть мира, безопасности и процветания? Или это невозможно?

Сейчас я хочу представить вам программу из 7 пунктов, которая может превратить военные достижения в Иране, а также достижения в Газе и Ливане в стратегическое решение на долгие годы.

Стратегия – это не только победа в бою. Огромная ошибка нынешнего правительства в том, что оно раз за разом начинает военные операции, которые приносят достижения, но не приводят к полному решению. Нам обещают, что ХАМАС уничтожен, а он остаётся в Газе. Обещают, что "Хизбалла" уничтожена, а она остаётся в Ливане. Обещают, что режим аятолл будет ликвидирован, а он остаётся в Иране.

Вместо победы каждый раз получается почти победа. Почти победили, но затем выясняется, что это был лишь очередной раунд и через год-два состоится следующий. Так продолжаться не может.

Чтобы достичь стратегического решения, нужно соединить военные достижения— а у нас есть выдающиеся военные достижения – с политическими возможностями и политическими действиями.

Причина, по которой Нетаниягу не добивается полного решения, в том, что он разрушил принцип: только мы определяем, как заканчиваются наши войны и на каких условиях. С политической точки зрения Израиль сегодня функционирует как государство-сателлит США. Это плохо, это не позволяет нам завершать войны и добиваться настоящей победы.

Стратегическое решение означает обеспечение существования, безопасности и превосходства Израиля на долгий срок. Мы обязаны укреплять сдерживание и решающее преимущество перед экзистенциальными угрозами, сохранять свободу военных и политических действий, защищать, конечно же, любой ценой граждан Израиля, его границы и жизненно важную инфраструктуру.

Стратегическое решение означает создание более стабильной региональной среды, углубление и расширение союзов с умеренными странами Ближнего Востока и, разумеется, с США и странами Запада. Сохранение условий для процветания, внутреннего единства, свободной и безопасной жизни граждан страны.

Для этого нужно составить чёткую программу. Сегодня такого в израильской системе нет. Именно поэтому мы живём от раунда боев до следующего раунда. Именно поэтому каждый раз нам обещают, что это последняя война, а потом начинается новая. Потому что нет плана, который разработан на годы вперёд.

Такой план позволил бы превратить выдающиеся военные достижения – по-другому не скажешь – в настоящую стратегическую победу. Это требует изменения подхода. Нам не нужны временные соглашения и перемирия – мы хотим расширять "Соглашения Авраама", создавать оборонную коалицию на всём Ближнем Востоке, продвинуть вперед израильскую экономику. У нас сейчас есть возможность создать целостную ближневосточную архитектуру, которая приведет к максимальному сотрудничеству с как можно большим количеством стран региона.

В текущей ситуации есть две характеристики Израиля – одна положительная и одна отрицательная. Положительная: мы сильный региональный игрок. Отрицательная: нас воспринимают как фактор дестабилизации на Ближнем Востоке. Общественное мнение в США, Европе и арабских странах единодушно склоняется против нас. Это влияет на нашу способность создавать и поддерживать жизненно важные союзы. Наряду с нашими действительно впечатляющими наступательными и оборонительными возможностями, мы также можем обеспечивать региональную стабильность, экономическое развитие и политическую перспективу.

Правильный механизм – это углубление участия Израиля в "Совете мира", использование форматов "Форума Негева" и его рабочих групп для укрепления связей в регионе по ключевым вопросам и вытеснения Ирана и других экстремистских сил на периферию и в экономическую изоляцию.

Для этого необходимо предпринять семь практических шагов, которые дадут старт процессу:

Первое: Израиль будет работать с Вашингтоном и странами региона, чтобы Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн стали частью военной коалиции против Ирана (это нужно было сделать с первого дня войны, они должны были воевать вместе с нами против Ирана, и ошибка, что этого не произошло).

Второе: параллельно с созданием стерильной буферной зоны на юге Ливана Израиль немедленно начнёт прямые переговоры о завершении конфликта с Ливаном, при этом разоружение "Хизбаллы" станет обязательным условием, как предложил президент Аун.

Третье: Израиль не только заявит о принятии "плана из 20 пунктов по Газе" президента Трампа, но и будет работать над его реализацией, вместо того чтобы его срывать. Израиль будет стремиться к тому, чтобы Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия заменили Турцию и Катар в качестве ключевых сил в "Совете мира".

Четвёртое: Израиль поставит стратегическую цель – превратить Египта в ведущую силу по управлению и восстановлению Газы в течение ближайших 15 лет, а также в орган, управляющий повседневной жизнью в Газе вместе с технократическим правительством.

Пятое: Израиль и США совместно с ОАЭ организуют обновлённый "Форум Негева", в этот раз с участием Саудовской Аравии и Иордании.

Шестое: Израиль возглавит региональную борьбу против "Братьев-мусульман", чтобы снизить влияние экстремистских сил в регионе.

Седьмое: Израиль разработает стратегическую инициативу – информационную, политическую, дипломатическую и просветительскую – для устранения ущерба, причиненного нашему статусу, среди ключевых аудиторий: правых в США, Демократической партии США, стран Западной Европы и умеренных арабских государств.

Вот семь пунктов.

У нас есть лучшая, самая сильная армия в регионе. Она делает выдающуюся работу.

Но одной военной силы недостаточно. Необходим политический и стратегический компонент, чтобы привести Израиль к настоящей победе и настоящему решению на всех фронтах.