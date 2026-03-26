В Нагарии в результате ракетного обстрела погиб 43-летний Ори Перец

Разрешено к публикации имя погибшего в результате ракетного обстрела из Ливана. Это 43-летний Ори Перец, житель города.

По данным полиции, он ехал на электровелосипеде, когда прозвучала тревожная сирена. Он подъехал к ближайшему зданию, чтобы зайти в убежище, но не успел. Ракета разорвалась рядом с ним. Он погиб от множественных осколочных ранений.

В четверг, 26 марта, 16:00 был зафиксирован запуск из Ливана в сторону Нагарии не менее пяти ракет. Обломки упали в нескольких местах города, в том числе - на парковке возле шестиэтажного дома.

Парамедик Омер Горга, приехавший одним из первых на место происшествия, рассказывает: "Как только поступили сообщения о падении, мы немедленно выдвинулись на место. Я прибыл туда в течение нескольких минут и увидел масштабные разрушения, дым, разбитые стекла и царившую повсюду панику. Я немедленно приступил к оказанию медицинской помощи нескольким пострадавшим. Прибывшие бригады МДА развернули пункт сортировки и сбора раненых. Мы начали оказывать помощь мужчине около 50 лет в тяжелом состоянии и еще одному пострадавшему около 30 лет в критическом состоянии. Бригады МДА продолжают прочесывать место происшествия, оказывать помощь раненым и эвакуировать их в больницы".

Ори Перец скончался от полученных ранений на месте.