26 мая 2026
последняя новость: 11:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

НКО "Жизнь ради животных" направило на заявленные цели менее 10% собранных пожертвований

Животные
Мошенничество
Благотворительность
Минюст
время публикации: 26 мая 2026 г., 10:55 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 10:55
Miriam Alster/FLASH90

Подразделение контроля и надзора Управления корпораций при министерстве юстиции подало в окружной суд Иерусалима просьбу о ликвидации некоммерческой организации "Хаим бишвиль а-хай" ("Жизнь ради животных") после выявления серьезных нарушений в управлении НКО и невыполнения заявленных целей организации.

Проверка, проведенная регистратором НКО, показала, что из примерно 1,33 млн шекелей доходов "амуты" за 2023 год около 670 тысяч шекелей – примерно 50% всех поступлений – были выплачены частным компаниям за рекламу и сбор пожертвований. При этом на непосредственное продвижение заявленных целей организации – помощь животным – было потрачено менее 10% доходов, около 113 тысяч шекелей.

Кроме того, выяснилось, что руководители НКО вводили жертвователей в заблуждение, утверждая, что "амута" располагает действующим разрешением о надлежащем управлении ("ниуль такин"), хотя это не соответствовало истине.

Отмечается, что организация была зарегистрирована в конце 2022 года под названием "Яд бишвиль а-зулат" ("Рука помощи ближнему"), а ее целями значились благотворительность и помощь нуждающимся семьям. Спустя несколько месяцев "амута" сменила название на "Хаим бишвиль а-хай" и заявила, что занимается защитой животных.

