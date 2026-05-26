Внимание, розыск: пропала 61-летняя Яффа Овадия из Ришон ле-Циона

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей женщины из группы риска. Пропала 61-летняя Яффа Овадия из Ришон ле-Циона, в последний раз ее видели в понедельник, 25 мая, и с тех пор связь с ней прервалась.

Приметы пропавшей: рост 160 см, полная, карие глаза, черные волосы. Была одета в черные брюки и черную блузку в белый горошек.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Ришон ле-Циона по телефону: 03-9609444.