Нетаниягу попросил сократить продолжительность очередного допроса в суде
время публикации: 26 мая 2026 г., 09:56 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 10:01
Глава правительства Биньямин Нетаниягу вновь попросил суд сократить время заседания окружного суда, рассматривающего иски против него.
Накануне судебное заседание также завершилось досрочно, в 13:45, из-за напряженной ситуации в сфере безопасности и обострения обстановки на севере.
