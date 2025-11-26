Полиция готовится к "Пустынному марафону" в Эйлате: перекрытия дорог и запрет на дроны

Полиция Израиля объявила о завершении подготовки к проведению ежегодного мероприятия "Пустынный марафон", который пройдет в Эйлате 27-28 ноября 2025 года.

В пятницу, начиная примерно с 06:00, ожидаются перебои в движении и временные перекрытия для автомобильного транспорта в следующих зонах:

- подъезд к пляжам "Мифрац а-Шемеш" – въезд автотранспорта на парковку у пляжа будет закрыт;

- кольцевой подъезд к лагуне "Лагунат а-Шалом";

- подъездная дорога к парку птиц;

- подъезд к ручью Нахаль Родед – въезд к стоянкам в районе Нахаль Эйн-Нетафим и столбов Амрама будет закрыт для автомобилей.

Полиция просит жителей и гостей города по возможности не приезжать на мероприятие на частных машинах и избегать въезда в зоны, прилегающие к трассе марафона; учитывать, что в период проведения забегов действует полный запрет на запуск дронов и любых гражданских летательных аппаратов над районом мероприятия.

Для получения оперативной информации о временных изменениях в организации движения пользоваться полицейским информационным номером 110. В случае любой нештатной ситуации обращаться на экстренный номер полиции 100.