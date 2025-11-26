Уточнены сведения о ликвидации террористов в Рафиахе. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что только за последнюю неделю в Рафиахе, на юге Газы, были уничтожены более 20 и арестованы восемь террористов, выбиравшихся из туннелей и пытавшихся перейти на территорию, контролируемую ХАМАСом.

Уточнены сведения о сегодняшней операции в Рафиахе. Более раннее сообщение о ликвидации шести боевиков оказалось неточным.

В сообщении ЦАХАЛа поясняется: были замечены шесть террористов, вышедших из туннеля. По ним был нанесен авиаудар, а затем в данный район выдвинулась группа бойцов бригады "Нахаль". Они обнаружили в полуразрушенном здании труп одного террориста, а также заметили трех боевиков и ликвидировали их. Кроме того, двое боевиков в том же здании были задержаны.