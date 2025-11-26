"Facebook-ловушка". В Холоне задержаны подозреваемые в ограблениях "покупателей криптовалюты"

Полиция задержала двух подозреваемых – 20-летнего жителя Бней-Брака и 16-летнего подростка из района Гуш-Дан – по делу о серии ограблений и краж на десятки тысяч шекелей у людей, приезжавших на встречи ради сделок с криптовалютой.

Расследование началось после того, как в участок Холона поступили несколько жалоб. Пострадавшие рассказали, что через страницу в Facebook, посвященную торговле криптовалютой, с ними связывались предполагаемые "продавцы" и договаривались о встрече для проведения сделки.

Во время одной из таких встреч, как отмечается в сообщении полиции, подозреваемые напали на жертву, распылили ему в лицо газовый баллончик с перцовым составом и попытались отнять деньги. Потерпевшему удалось вырваться и убежать.

В других случаях злоумышленники действовали без применения газа: во время встречи они рывком выхватывали наличные из рук "покупателей" и скрывались с места происшествия.

В ходе скрытого расследования оперативникам удалось установить личности подозреваемых, они задержаны.

При обыске по адресам, связанным с подозреваемыми, полицейские изъяли ноутбуки, "биткоин-кошелек" и мобильные телефоны, которые, по версии следствия, использовались при совершении преступлений.

Сегодня задержанных доставят в мировой суд для рассмотрения ходатайства о продлении срока их ареста.