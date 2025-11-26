x
Внимание, розыск: пропал 16-летний Мордехай Ротман из Бейтар-Илита

время публикации: 26 ноября 2025 г., 11:06 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 11:27
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение подростка, здоровье которого под угрозой. Пропал 16-летний Мордехай Ротман из Бейтар-Илита.

Приметы пропавшего: карие глаза, черные волосы, длинные пейсы, небольшая бородка. Светлый оттенок кожи. Был одет в черный костюм и белую рубашку, шляпа иерусалимских хасидов, черные ботинки.

В последний раз его видели 25 ноября около 03:30 в Эльаде.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию Эциона по телефону 02-6544444.

