Внимание, розыск: пропал 16-летний Мордехай Ротман из Бейтар-Илита

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение подростка, здоровье которого под угрозой. Пропал 16-летний Мордехай Ротман из Бейтар-Илита.

Приметы пропавшего: карие глаза, черные волосы, длинные пейсы, небольшая бородка. Светлый оттенок кожи. Был одет в черный костюм и белую рубашку, шляпа иерусалимских хасидов, черные ботинки.

В последний раз его видели 25 ноября около 03:30 в Эльаде.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию Эциона по телефону 02-6544444.