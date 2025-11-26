x
26 ноября 2025
последняя новость: 10:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
26 ноября 2025
26 ноября 2025
последняя новость: 10:46
26 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Шестеро террористов вышли из туннеля в Рафиахе и были уничтожены

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 26 ноября 2025 г., 10:36 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 10:45
Шестеро террористов вышли из туннеля в Рафиахе и были уничтожены
AP Photo/Ariel Schalit

Шестеро террористов, вышедших из туннеля в районе Рафиаха, были немедленно атакованы с воздуха. Зафиксировано попадание.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что борьба с подземной инфраструктурой террора в секторе Газы продолжается: из туннеля в Рафиахе, где заблокированы несколько десятков террористов, время от времени пытаются выйти группы боевиков.

В среду шестеро боевиков были замечены на выходе из туннеля, чтобы попытаться скрыться. Им это не удалось.

ЦАХАЛ продолжает действовать в районе в рамках соглашений.

