26 ноября 2025
Израиль

Юрсоветница просит БАГАЦ аннулировать назначение судьи Йосефа Бен-Хамо

время публикации: 26 ноября 2025 г., 10:24 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 10:33
Oren Ben Hakoon/Flash90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара обратилась в БАГАЦ с требованием аннулировать назначение бывшего судьи Йосефа Бен-Хамо на должность контролирующего расследования вокруг военной прокуратуры и экс-главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми.

Параллельно с этим аналогичное требование высказали представители государственной прокуратуры, которые утверждают, что назначение Бен-Хамо "некорректно".

Министр юстиции Ярив Левин, в свою очередь, утверждает о реальной опасности вмешательства в расследование по делу Томер-Йерушалми, и поэтому подчеркивает необходимость назначения контролирующего лица.

"Каждый час, который проходит, усиливает опасение вмешательства в ход расследования со стороны причастных к делу, ведет к необратимому ущербу доказательственной базы и представляет опасность самой возможности добраться до истины, – заявил министр в своем обращении в БАГАЦ. – Суд больше не сможет сказать, что высокопоставленные представители судебной системы ввели его в заблуждение. История рассудит, кто действовал ради установления истины и верховенства закона, а кто сделал все, что в его силах, чтобы скрыть, прикрыть, отложить, исказить и сорвать".

