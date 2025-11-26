ЦАХАЛ ликвидировал боевика "Исламского джихада" на юге Газы

На юге сектора Газы ударом с воздуха уничтожен боевик "Исламского джихада", пересекший "желтую черту" и приблизившийся к израильским военным.

"Силы ЦАХАЛа Южного округа дислоцированы в этом районе в соответствии с соглашением о прекращении огня и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы", – заявляет Армия обороны Израиля.