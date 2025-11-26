x
26 ноября 2025


последняя новость: 16:44

Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал снайпера ХАМАСа на севере Газы. Видео

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 26 ноября 2025 г., 16:33 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 16:41
ЦАХАЛ ликвидировал снайпера ХАМАСа на севере Газы
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ нанес авиаудар по террористу ХАМАСа на севере сектора Газы. В сообщении армейской пресс-службы отмечается, что боевик-снайпер готовился к обстрелу израильских военных.

"Силы ЦАХАЛа Южного округа дислоцированы в этом районе в соответствии с соглашением о прекращении огня и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы", – заявляет Армия обороны Израиля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
