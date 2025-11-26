На границе с Иорданией перехвачен беспилотник с контрабандным грузом оружия

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что наблюдательницы ЦАХАЛа и диспетчеры воздушного центра наблюдения 25 ноября засекли беспилотник, который пересек восточную границу Израиля. После обнаружения беспилотник был перехвачен.

В среду, 26 ноября, при прочесывании местности бойцы бригады "Йоав" обнаружили сбитый беспилотник, к которому был прикреплен мешок с десятью пистолетами.

Найденное оружие передано силам безопасности для дальнейшего расследования.