26 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
26 ноября 2025
26 ноября 2025
26 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

На границе с Иорданией перехвачен беспилотник с контрабандным грузом оружия

ЦАХАЛ
время публикации: 26 ноября 2025 г., 19:55 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 19:55
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что наблюдательницы ЦАХАЛа и диспетчеры воздушного центра наблюдения 25 ноября засекли беспилотник, который пересек восточную границу Израиля. После обнаружения беспилотник был перехвачен.

В среду, 26 ноября, при прочесывании местности бойцы бригады "Йоав" обнаружили сбитый беспилотник, к которому был прикреплен мешок с десятью пистолетами.

Найденное оружие передано силам безопасности для дальнейшего расследования.

Израиль
