На границе с Иорданией перехвачен беспилотник с контрабандным грузом оружия
время публикации: 26 ноября 2025 г., 19:55 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 19:55
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что наблюдательницы ЦАХАЛа и диспетчеры воздушного центра наблюдения 25 ноября засекли беспилотник, который пересек восточную границу Израиля. После обнаружения беспилотник был перехвачен.
В среду, 26 ноября, при прочесывании местности бойцы бригады "Йоав" обнаружили сбитый беспилотник, к которому был прикреплен мешок с десятью пистолетами.
Найденное оружие передано силам безопасности для дальнейшего расследования.
