22-летней жительнице Кафр-Касема предъявлено обвинение в подстрекательстве к терроризму

Госпрокуратура подала 26 ноября в мировой суд в Кфар-Сабе обвинительное заключение против 22-летней Мириам Халаики, жительницы Кафр-Касема. Ей вменяются подстрекательство к терроризму и выражения поддержки террористической организации в период войны "Железные мечи".

Согласно обвинительному заключению, Мириам Халаика публиковала на своей странице в Facebook посты на арабском языке, в которых призывала к насилию против евреев, выражала поддержку ХАМАСу и оправдывала вооруженную борьбу против Израиля.

В одном из постов, сопровождаемом эмодзи "зеленое сердце" (цвет флага и символики ХАМАСа), Халаика писала: "О Аллах, приумножь унижение и страдания евреев. О Аллах, рассей их, разрушь их единство и всели страх в их сердца. О Аллах, помоги мусульманам и будь с ними, даруй нам скорый путь к победе".

В другом посте она цитировала коранический стих и добавляла: "О Аллах, храни наших бойцов везде, куда они приходят и куда ступают, даруй им победу и сделай их невидимыми для врага".

Еще в одной публикации Халаика писала, что "небольшой географический участок, называемый сектором Газы, противостоит всем силам оккупации и в одиночку ведет борьбу с мировой раковой опухолью, именуемой "Израиль"", и утверждала, что Газа "чудесами, ценой крови своих детей, завоевывает свободу, не ожидая ни чьего разрешения".

Кроме того, обвиняемая разместила изображение карты Государства Израиль с надписью:

"Победа от Аллаха, близкий прорыв. #Палестина 7.10.2023".

Прокуратура Центрального округа указывает, что своими действиями обвиняемая поощряла террористические акты и выражала поддержку террору.