Начальник Генштаба утвердил план на 2026 год: резервисты проведут в армии около 60 дней

Начальник Генштаба Эяль Замир утвердил план действий ЦАХАЛа на 2026 год, документ разослан во все армейские подразделения.

Пресс-служба Армии обороны Израиля отмечает, что при составлении плана учитывались допущенные в прошлом ошибки, и он основывался на новой концепции безопасности. В плане учитываются все стоящие перед ЦАХАЛом задачи, указан график предстоящих учений. В документе заданы параметры готовности, а также включена информация о средствах и имеющихся ресурсах.

Согласно плану, в следующем году будет сделан упор на то, чтобы все курсы подготовки проходили в штатном режиме. Кроме того, во всех регулярных частях ЦАХАЛа должны будут пройти учения по повышению боеготовности продолжительностью в несколько недель. Все учения будут проходить в соответствии с установленным графиком.

План привлечения резервистов в 2026 году предусматривает увеличение количества тренировочных дней для укрепления боеготовности и вместе с тем сокращение общего числа дней службы.

Согласно плану, выполнение задач займет у резервиста около шести недель ( без учета дней учений и организационных мероприятий). В общей сложности, резервисткая служба в следующем году составит около 60 дней.