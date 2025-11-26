"Кан-11": ЦАХАЛ начал подготовку к созданию "Новой Газы"

По информации телеканала "Кан-11", ЦАХАл под давлением США готовится к переброске в Рафиах тяжелой техники для расчистки завалов под новую гуманитарную зону, "чистую от ХАМАСа".

Согласно американскому плану, в этом районе в будущем за безопасность будут отвечать иностранный военный контингент, а сам район будет называться "Новой Газой".

По информации телеканала, ЦАХАЛ в последние дни уже начал расчищать завалы и заливать бетоном туннели террористов. В Иерусалиме считают: даже если из-за нежелания ХАМАСа разоружиться, очистка территории от террористической инфраструктуры в интересах Израиля.