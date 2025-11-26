x
26 ноября 2025
26 ноября 2025
26 ноября 2025
последняя новость: 19:35
26 ноября 2025
Израиль

"Пять камней": ЦАХАЛ проводит операцию на севере Самарии с участием ВВС

Иудея и Самария
Полиция
ЦАХАЛ
ШАБАК
время публикации: 26 ноября 2025 г., 19:14 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 19:48
"Пять камней": ЦАХАЛ проводит широкомасштабную контртеррористическую операцию на севере Самарии
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 26 ноября бригады "Коммандо", "Шомрон", "Менаше", а также бойцы пограничной полиции (МАГАВ) и ШАБАК начали широкомасштабную операцию по борьбе с террором в "пятиугольнике" деревень на севере Самарии. Операция была начата после получения разведданных о попытке террористических групп закрепиться в этом районе и развернуть террористическую инфраструктуру.

Еще до входа сил в район военно-воздушные силы нанесли удары с целью изолировать зону проведения операции. После ударов с воздуха силы безопасности начали действовать на местности: проводить обыски в десятках строений, допрашивать подозреваемых. В ходе одного из обысков были обнаружены импровизированный "оперативный центр" с камерами наблюдения и деньги, предназначенные для финансирования террора.

Операция началась после того, как бойцы спецподразделений "Дувдеван", ЯМАМ совместно с ШАБАКом ликвидировали трех террористов, причастных к терактам против сил ЦАХАЛа и граждан Израиля.

"ЦАХАЛ и ШАБАК продолжат превентивные операции, чтобы не позволить террористическим элементам укрепиться в этом районе и нейтрализовать любую угрозу для граждан Израиля", – говорится в совместном сообщении пресс-служб ЦАХАЛа и ШАБАКа.

Израиль
