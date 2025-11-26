x
26 ноября 2025
26 ноября 2025
26 ноября 2025
26 ноября 2025
Израиль

Кнессет отклонил законопроект о финансовой помощи бывшим заложникам ХАМАСа

Кнессет
Заложники
время публикации: 26 ноября 2025 г., 18:38
Кнессет отклонил законопроект о финансовой помощи бывшим заложникам ХАМАСа
Chaim Goldberg/Flash90

Кнессет отклонил в предварительном чтении законопроект о выделении финансовой помощи выжившим в плену ХАМАСа заложникам, а также семьям погибших заложников. Против законопроекта, предложенного главой фракции "Кахоль Лаван" Пниной Тамено-Шете, проголосовали 50 парламентариев (главным образом из коалиции), и 40 были "за".

В законопроекте содержалось предложение о выделении каждому выжившему в плену единоразовой помощи в размере 4 млн шекелей. Автор законопроекта указывала, что помощь от государства избавит семьи бывших заложников от необходимости собирать средства с помощью краудфандинга для их лечения и реабилитации.

После того, как законопроект был отклонен Кнессетом, штаб семей похищенных распространил заявление, в котором выразил разочарование решением коалиции отклонить законопроект. "Это решение самым болезненным образом доказывает, что вызволенные из плена вновь остались один на один со своими проблемами", – говорится в заявлении.

Израиль
