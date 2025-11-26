Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 26 ноября, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 8-19 градусов, в Тель-Авиве – 15-22, в Хайфе – 15-22, в Эйлате – 17-25, в Беэр-Шеве – 11-23, на побережье Мертвого моря – 15-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-23, в Ариэле – 9-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-22, на Голанских высотах – 10-19.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн – 40-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В четверг – повышение температуры, солнечно. В пятницу-субботу температура немного понизится, переменная облачность. В воскресенье местами дожди.