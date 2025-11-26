x
26 ноября 2025
26 ноября 2025
Израиль

Беспорядки в Рамат-Гане: харедим помешали военной полиции арестовать уклониста

Рамат-Ган
Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 26 ноября 2025 г., 04:00 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 05:26
Беспорядки в Рамат-Гане: харедим помешали военной полиции арестовать уклониста
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 26 ноября в Рамат-Гане военная полиция попыталась арестовать уклоняющегося от службы в армии, учащегося местной йешивы. "Цели" не было дома, он в это время находился в йешиве.

Десятки харедим помешали проведению операции, устроив беспорядки и перевернув машину военной полиции.

Трое участников беспорядков были арестованы.

Уклонист пока не задержан.

