Беспорядки в Рамат-Гане: харедим помешали военной полиции арестовать уклониста
время публикации: 26 ноября 2025 г., 04:00 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 05:26
В ночь на 26 ноября в Рамат-Гане военная полиция попыталась арестовать уклоняющегося от службы в армии, учащегося местной йешивы. "Цели" не было дома, он в это время находился в йешиве.
Десятки харедим помешали проведению операции, устроив беспорядки и перевернув машину военной полиции.
Трое участников беспорядков были арестованы.
Уклонист пока не задержан.