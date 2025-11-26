Беспорядки в Рамат-Гане: харедим помешали военной полиции арестовать уклониста

В ночь на 26 ноября в Рамат-Гане военная полиция попыталась арестовать уклоняющегося от службы в армии, учащегося местной йешивы. "Цели" не было дома, он в это время находился в йешиве.

Десятки харедим помешали проведению операции, устроив беспорядки и перевернув машину военной полиции.

Трое участников беспорядков были арестованы.

Уклонист пока не задержан.