В результате ДТП на 60-м шоссе пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое
время публикации: 18 марта 2026 г., 15:01 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 15:01
На 60-м шоссе, в районе перекрестка Элиас произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Шаарей Цедек" трех пострадавших: мужчину (примерно 50 лет) в тяжелом состоянии и еще двух человек с легкими травмами.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
