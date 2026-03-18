В результате ДТП на 60-м шоссе пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое

На 60-м шоссе, в районе перекрестка Элиас произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Шаарей Цедек" трех пострадавших: мужчину (примерно 50 лет) в тяжелом состоянии и еще двух человек с легкими травмами.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.