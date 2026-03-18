18 марта 2026
|
последняя новость: 13:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Власти Ирана сообщили о массовых арестах членов "монархического подполья"

Иран
Война с Ираном
время публикации: 18 марта 2026 г., 13:20 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 13:24
AP Photo/Vahid Salemi

Министерство разведки Ирана сообщило об аресте в 26 провинциях 111 человек, принадлежавших к "монархическим ячейкам". Согласно заявлению, они были частью "американо-сионистского" заговора, цель которого – подорвать национальную безопасность.

Утверждается, что в ходе операции были изъято огнестрельное и холодное оружие, электрошокеры, дубинки, баллончики с краской, листовки и балаклавы, скрывающие лицо.

Режим опасается возобновления оппозиционных манифестаций. Символом оппозиции стал наследник иранского престола принц Реза Пехлеви, поддержавший удары США и Израиля по Ирану и призывающий своих сторонников выйти на улицы, чтобы свергнуть аятолл.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
