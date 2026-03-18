Власти Ирана сообщили о массовых арестах членов "монархического подполья"

Министерство разведки Ирана сообщило об аресте в 26 провинциях 111 человек, принадлежавших к "монархическим ячейкам". Согласно заявлению, они были частью "американо-сионистского" заговора, цель которого – подорвать национальную безопасность.

Утверждается, что в ходе операции были изъято огнестрельное и холодное оружие, электрошокеры, дубинки, баллончики с краской, листовки и балаклавы, скрывающие лицо.

Режим опасается возобновления оппозиционных манифестаций. Символом оппозиции стал наследник иранского престола принц Реза Пехлеви, поддержавший удары США и Израиля по Ирану и призывающий своих сторонников выйти на улицы, чтобы свергнуть аятолл.