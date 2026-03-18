Более 1000 пострадавших и трое погибших из-за падений во время ракетной тревоги

Министерство здравоохранения сообщает о резком росте количества ортопедических травм во время ракетной тревоги, особенно среди пожилых людей. Увеличение нагрузки именно на отделения травматологии и ортопедии ощущается во всех больницах страны. Люди стремятся как можно скорее добраться до укрытия, падают и получают переломы и серьезные ушибы.

Как сообщает Walla, с начала операции "Рычание льва" в больницы были доставлены 1150 человек, получивших травмы по дороге в бомбоубежище. Трое из пострадавших умерли в больнице, двое госпитализированы в тяжелом состоянии, 1130 получили легкие или средней тяжести травмы.

Из данных министерства здравоохранения следует, что самые тяжелые травмы фиксируются среди людей в возрасте 70 лет и старше. По словам специалистов, у пожилых людей, чьи кости ослаблены из-за остеопороза и возрастных изменений, переломы при падении происходят гораздо чаще, особенно в таких местах, как бедренная кость или лодыжка.

Глава реабилитационного отделения и гериатрической службы больницы "Ихилов" доктор Орли Барак приводит основные причины роста числа травм среди пожилых людей и дает рекомендации, как их избежать. Она указывает, что некоторые люди воспринимают предуведомление о скорой тревоге как возможность "завершить дела", например, принять душ или закончить приготовление еды, а затем спуститься в последний момент. Но это не цель предупреждения: оно дается заблаговременно именно для того, чтобы вы оставили все дела и начали эвакуироваться.

Необходимо быстро идти, но ни в коем случае не бежать. Бег и паника – одна из главных причин падений. При этом доктор указывает, что из-за войны люди стали меньше двигаться, и мышцы от малоподвижного образа жизни становятся скованными, поэтому когда приходится быстро встать и начать двигаться, растет риск падения. Поэтому необходимо стараться поддерживать свою физическую форму даже в дни войны, стараться делать несложные физические упражнения, возможно, танцевать или прогуливаться, даже по квартире.