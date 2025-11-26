x
Израиль

"Рафаэль" предупреждает о планируемых испытаниях: будут слышны взрывы

время публикации: 26 ноября 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 09:09
"Рафаэль" предупреждает о планируемых испытаниях: будут слышны взрывы
Фото NEWSru.co.il

Оборонный завод "Рафаэль" уведомляет, что в течение дня на территории института Давид в Крайот будут проводиться запланированные и контролируемые испытания, в ходе которых может быть слышен шум.

Службы спасения и безопасности осведомлены об испытаниях и постоянно контактируют с "Рафаэлем". В случае реального инцидента в сфере безопасности будет сообщено отдельно.

