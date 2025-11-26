В Израиль возвращены из Газы останки Дрора Ора

Официально объявлено о результатах опознания останков, доставленных из Газы вечером 25 ноября 2025 года. Возвращены останки Дрора Ора, жителя поселка Беэри.

7 октября 2023 года Дрору Ору было 48 лет. Он был убит террористами, его тело увезли в Газу. Официальное сообщение о признании Ора погибшим было опубликовано 3 мая 2024 года.

Дрор Ор был отцом троих детей. Он родился и вырос в кибуце Реим, недалеко от Беэри. В молодости он учился в кулинарной школе "Тадмор", а затем работал в нескольких ресторанах Тель-Авива, включая знаменитый ресторан "Сюзана". Занимался сыроварением, был инструктором по йоге. Был женат на Йонат, которая родилась и выросла в Беэри. Семья сначала жила в Тель-Авиве, а затем решила обосноваться в ее родном поселке. Сначала Дрор работал в типографии кибуца, а затем вернулся к кулинарии и с 2009 года занимался сыроварением, получив дополнительное образование в Италии и Франции, а также управлял кейтеринговой компанией, специализирующейся на молочных продуктах.

Его жена Йонат и двое младших детей, Ноам и Альма, 7 октября 2023 года прятались в домашнем убежище. Боевики подожгли их дом, и Дрор с Йонат решили выбросить детей из окна, прежде чем последовать за ними. Йонат была убита террористами, Ноам и Альма были взяты в заложники. Племянник Дрора, Лиам Ор, также был взят в заложники в кибуце Реим. Ноам и Альма были освобождены из Газы 25 ноября 2023 года в рамках сделки с ХАМАСом, а Лиам был освобожден несколько дней спустя.

В настоящий момент Израиль ожидает возвращения из Газы останков двух заложников. Их имена: Ран Гуэли (старшина спецназа ЯСАМ, отражал нападение террористов в Алумим) и Судтхисак Ринтхалак (гражданин Таиланда, похищен из Беэри).

13 октября ХАМАС освободил 20 заложников, остававшихся в живых. Судя по имеющимся данным, других живых заложников в Газе нет.

Останки четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены Израилем вечером 13 октября.

14 октября были переданы ХАМАСом четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

17 октября из Газы вернули тело Элиягу Маргалита.

18 октября были переданы Израилю тела гражданина Таиланда Сонтхайи Оаккхарасри и Ронена Энгеля.

20 октября возвращено из Газы тело Таля Хаими.

21 октября были возвращены в Израиль тела жителей Нир-Оза Арье (Залман) Залмановича и Тамира Адара.

24 октября в Израиль был доставлен гроб, в котором находились фрагменты останков Офира Царфати, который участвовал в фестивале Nova возле Реим. После 7 октября он был объявлен пропавшим без вести, 30 ноября его семье сообщили, что он был убит. В конце ноября 2023 года его останки были возвращены в результате действий ШАБАКа и ЦАХАЛа и похоронены в Израиле.

30 октября были возвращены в Израиль останки убитых заложников Амирама Купера и Саара Баруха.

2 ноября в Израиль были доставлены три гроба с останками полковника Асафа Хамами, капитана Омера Максима Неутры, сержанта Оза Даниэля.

4 ноября были возвращены останки Итая Хена, бойца 75-го батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", похищенного террористами 7 октября 2023 года из горящего танка возле Нахаль Оз и признанного погибшим 10 марта 2024 года.

5 ноября в Израиль из Газы были возвращены останки убитого заложника Джошуа Лойту Моллеля, гражданина Танзании.

7 ноября в Израиль были возвращены останки старшего сержанта резерва Лиора Рудаева.

9 ноября в Израиль были возвращены останки старшего лейтенанта Адара Голдина, убитого и похищенного террористами в 2014 году.

13 ноября были возвращены в Израиль останки Мени (Менахема) Годарда, жителя кибуца Беэри. Он был убит террористами в "черную субботу" 7 октября 2023 года, а его тело было похищено и вывезено в Газу.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.