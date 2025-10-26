x
Израиль

Подросток получил тяжелые травмы, попав в аварию на электросамокате

время публикации: 26 октября 2025 г., 19:39 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 19:39
Подросток получил тяжелые травмы, попав в аварию на электросамокате
Yonatan Sindel/Flash90

На улице Хабаиль аль-Араб в Иерусалиме юноша, ехавший на электросамокате, врезался в машину. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший (примерно 14 лет) в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим".

Дорожная полиция передала, что авария произошла в районе Исауия. По данным предварительного расследования, подросток не справился с управлением самокатом. Расследование причин ДТП продолжается.

