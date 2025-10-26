В результате ДТП на границе с Газой пострадали 12 военнослужащих ЦАХАЛа
Разрешено к публикации: на границе с сектором Газы, недалеко от района Шуджаийя, произошло столкновение двух военных джипов. В результате аварии травмы получили 12 военнослужащих ЦАХАЛа.
Военнослужащие доставлены в больницу, их близкие уведомлены.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что двое военнослужащих доставлены в больницу с травмами средней тяжести, остальные травмированы легко.
ДТП произошло утром 26 октября.