В результате ДТП на границе с Газой пострадали 12 военнослужащих ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: на границе с сектором Газы, недалеко от района Шуджаийя, произошло столкновение двух военных джипов. В результате аварии травмы получили 12 военнослужащих ЦАХАЛа.

Военнослужащие доставлены в больницу, их близкие уведомлены.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что двое военнослужащих доставлены в больницу с травмами средней тяжести, остальные травмированы легко.

ДТП произошло утром 26 октября.