ХАМАС и "Красный Крест" ведут поиск останков заложников на территории, контролируемой ЦАХАЛом

Израильские СМИ сообщают, что ХАМАС, с разрешения ЦАХАЛа, проводит поиск останков заложников за так называемой "желтой чертой" – на территории, контролируемой армией Израиля. Об этом в частности сообщает радиостанция "Кан Бет".

Сайт Ynet пишет, что боевики специального подразделения ХАМАСа приехали за "желтую черту" вместе с сотрудниками "Красного Креста", на автомобилях гуманитарной организации.

Согласно сообщениям в катарских СМИ, поиски ведутся в районе Рафиаха и Хан-Юниса, ожидается, что позднее они расширятся на территорию города Газа.

По информации телеканала "Аль-Джазира", встреча ХАМАСа с представителями "Красного Креста" состоялась в районе Аль-Мауаси.

Отметим, что ранее израильское издание "Сругим" написало, что боевики "Бригад Изаддина аль-Касама", военного подразделения ХАМАСа, сообщили "Красному Кресту" местонахождения захоронения останков военнослужащего Адара Голдина.

Тело лейтенанта Адара Голдина удерживается террористами с 2014 года. Он погиб после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Террорист-смертник привел в действие закрепленное на его теле взрывное устройство в непосредственной близости от трех военнослужащих ЦАХАЛа. В результате погибли майор Беная Сарель (26), из Кирьят-Арба, старший сержант Лиэль Гидони (20), из Иерусалима, и лейтенант Адар Голдин (23), из Кфар-Сабы. Тело Адара Голдина было похищено боевиками.