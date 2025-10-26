x
26 октября 2025
|
последняя новость: 18:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 октября 2025
|
26 октября 2025
|
последняя новость: 18:32
26 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ХАМАС и "Красный Крест" ведут поиск останков заложников на территории, контролируемой ЦАХАЛом

Газа
ЦАХАЛ
Заложники
ХАМАС
Израиль
время публикации: 26 октября 2025 г., 17:16 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 17:37
ХАМАС и "Красный Крест" ведут поиск останков заложников на территории, контролируемой ЦАХАЛом
AP Photo/Mohammad Jahjouh

Израильские СМИ сообщают, что ХАМАС, с разрешения ЦАХАЛа, проводит поиск останков заложников за так называемой "желтой чертой" – на территории, контролируемой армией Израиля. Об этом в частности сообщает радиостанция "Кан Бет".

Сайт Ynet пишет, что боевики специального подразделения ХАМАСа приехали за "желтую черту" вместе с сотрудниками "Красного Креста", на автомобилях гуманитарной организации.

Согласно сообщениям в катарских СМИ, поиски ведутся в районе Рафиаха и Хан-Юниса, ожидается, что позднее они расширятся на территорию города Газа.

По информации телеканала "Аль-Джазира", встреча ХАМАСа с представителями "Красного Креста" состоялась в районе Аль-Мауаси.

Отметим, что ранее израильское издание "Сругим" написало, что боевики "Бригад Изаддина аль-Касама", военного подразделения ХАМАСа, сообщили "Красному Кресту" местонахождения захоронения останков военнослужащего Адара Голдина.

Тело лейтенанта Адара Голдина удерживается террористами с 2014 года. Он погиб после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Террорист-смертник привел в действие закрепленное на его теле взрывное устройство в непосредственной близости от трех военнослужащих ЦАХАЛа. В результате погибли майор Беная Сарель (26), из Кирьят-Арба, старший сержант Лиэль Гидони (20), из Иерусалима, и лейтенант Адар Голдин (23), из Кфар-Сабы. Тело Адара Голдина было похищено боевиками.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 октября 2025

ХАМАС сообщит "Красному Кресту" место захоронения Адара Голдина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 октября 2025

Источники о поиске тел погибших заложников в Газе: ожидается прибытие "Красного Креста"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 октября 2025

Трамп снова дал ХАМАСу "48 часов". Возвращение тел заложников откладывается