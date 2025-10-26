Коалиция продвигает законопроекты с целью остановить судебный процесс над Нетаниягу

Правительство выносит на рассмотрение межминистерской комиссии по законодательству законопроект о возможности приостановить судебный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Согласно законопроекту, представленному депутатом Лимор Сон Ар-Мелех ("Оцма Иегудит"), комиссия Кнессета по регламенту сможет в любой момент остановить уголовные мероприятия в отношении премьер-министра.

"В любой момент после подачи обвинительного заключения и до вынесения вердикта, комиссия по регламенту сможет, если увидит в этом необходимость, заморозить уголовное разбирательство в отношении премьер-министра или кого-либо из министров правительства... Суд будет обязан остановить разбирательство, сразу после принятия решения суда комиссией", – говорится в законопроекте.

Решение о подаче законопроекта было принято совместно министром юстиции Яривом Левином и главой "Оцма Иегудит" Итамаром Бен-Гвиром.

На прошлой неделе Левин опубликовал заявление о намерении поддержать законопроект депутата Ариэля Кальнера ("Ликуд"). Согласно законодательной инициативе, в случае войны или чрезвычайного положения министр обороны получает полномочия ограничивать число судебных заседаний или отменять их. Решение должно быть принято совместно с министром юстиции.

На данный момент ни у одного из этих законопроектов нет шанса быть утвержденным в Кнессете из-за отсутствия у коалиция большинства.

26 октября окружной суд объявил, что отклонена просьба премьер-министра сократить число судебных заседаний. По решению судей, как и запланировано, будут проходить четыре заседания в неделю. Премьер-министр будет давать свидетельские показания три раза в неделю.