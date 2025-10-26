x
26 октября 2025
26 октября 2025
26 октября 2025
последняя новость: 12:24
26 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Источники о поиске тел погибших заложников в Газе: ожидается прибытие "Красного Креста"

время публикации: 26 октября 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 12:10
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Источники в Газе сообщают, что вечером 26 октября ожидается прибытие машин "Красного Креста" в восточный район города Газа.

Из сообщения следует, что "Красный Крест" поможет искать останки погибших заложников. Будут ли сегодня "Красному Кресту" переданы тела заложников, неизвестно.

В настоящее время "Красный Крест" пытается помогать в поисках тел в районе Рафиаха, на юге сектора.

Израиль
