Источники о поиске тел погибших заложников в Газе: ожидается прибытие "Красного Креста"

Источники в Газе сообщают, что вечером 26 октября ожидается прибытие машин "Красного Креста" в восточный район города Газа.

Из сообщения следует, что "Красный Крест" поможет искать останки погибших заложников. Будут ли сегодня "Красному Кресту" переданы тела заложников, неизвестно.

В настоящее время "Красный Крест" пытается помогать в поисках тел в районе Рафиаха, на юге сектора.