Внимание, розыск: пропал 20-летний Орель Лиав Эльмалех из Кирьят-Хаима

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 20-летнего Ореля Лиава Эльмалеха, проживающего в Кирьят-Хаима. В последний раз его видели 19 октября около 6 часов утра на рынке Махане Иегуда в Иерусалиме, но только сегодня его родные разрешили опубликовать объявление о розыске.

Приметы пропавшего: рост 1.78, худой, темные волосы, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение полиции по телефону 04-8464444.