Предъявлены обвинения руководительнице "русской" группы мошенников, похитившей более 3 млн шекелей

Государственная прокуратура Израиля предъявила Екатерине Черепивской (30 лет, из Хайфы) обвинение по 27 пунктам в связи с мошенническими действиями, жертвами которых становились русскоязычные граждане, в основном пожилые.

Она была задержана 28 августа, через несколько часов после совершения очередного преступления. При обыске у нее нашли наличные на общую сумму более 120 тысяч шекелей – в израильской и иностранной валюте. По данным следствия, в общей сложности только преступная группа, в составе которой действовала обвиняемая, похитила миллионы шекелей мошенническим путем у русскоязычных пожилых граждан. Жертвами деятельности этих мошенников стали десятки стариков. Мошенники использовали стандартную схему дезинформирования и запугивания, представляясь полицейскими или сотрудниками банков. В своей преступной деятельности они активно использовали водителей такси, которых вызывали через специальные приложения.

Мошенники убеждали жертв снять деньги или взять кредит и перевести деньги Черепивской якобы для "защиты имущества и оказания помощи властям". Подтверждая свои "полномочия", обвиняемая отправляла жертвам поддельные "копии документов", якобы выданных израильской полицией и банковскими учреждениями.

В одном из случаев, на который прокуратура обращает особое внимание, обвиняемая вместе со своими сообщниками выдавала себя за сотрудника полиции из секретного подразделения и убедила 49-летнюю жительницу Петах-Тиквы передать ей 293600 шекелей для "защиты от мошенников". Позже женщину убедили продать свою квартиру стоимостью около 1,55 миллиона шекелей, что было представлено ей как "фиктивная продажа" для целей полицейского расследования. Жертва, полагавшая, что вскоре вернется в свою квартиру с семьей, перевела часть денег в доллары (около 250 тысяч долларов США) и передала их обвиняемой.

В другом случае обвиняемая получила около 1 миллиона шекелей от 70-летней женщины из Ашдода после того, как она и ее сообщники выдали себя за сотрудников полиции. В том же случае обвиняемая представилась сотрудником полиции из Хайфы во время встречи с жертвой.

В деле также описан случай, когда обвиняемая получила 88 тысяч шекелей от 70-летней женщины из Ришон ле-Циона, выдав себя за представителя банка.

В общей сложности, примерно в мошеннических действий, обвиняемая получила более 3 миллионов шекелей от 27 жертв.

Ранее полиция заявляла, что эта женщина является руководительницей группы мошенников. Также были задержаны двое других подозреваемых – 25-летний житель Бат-Яма и 38-летний житель Хайфы. Еще нескольких подозреваемых после допроса освободили из-под стражи на ограничительных условиях.