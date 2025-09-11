x
11 сентября 2025
Израиль

Предъявлены обвинения участникам "русского мошенничества": деньги переводились в Украину

время публикации: 11 сентября 2025 г., 17:38 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 17:45
Предъявлены обвинения участникам "русского мошенничества": деньги переводились в Украину
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура представила в окружной суд Иерусалима обвинительные заключения против четверых участников преступной схемы по ограблению пожилых русскоговорящих израильтян. Имена обвиняемых – 35-летний Олег Антонов, 36-летний Максим Чернов, 21-летний Став Абрамов. Имя четвертого обвиняемого не публикуется в соответствии с израильским законодательством: соучастнику мошеннической сети 16 лет.

В соответствии с обвинением, четверо вышеназванных лиц работали в сотрудничестве с другими участниками организованной преступной группировки, личность которых следствию неизвестна.

Преступники использовали различные мошеннические схемы, включая звонки пожилым людям от имени их родственников, якобы пострадавших при ДТП, и звонки под видом полиции, сотрудников банков, операторов связи и так далее (схема "ваш счет в опасности, передайте свои деньги нам, чтобы защитить их").

В первой схеме пожилых людей убеждали передать деньги "попавшему в беду родственнику" для срочного лечения или спасения от уголовного дела, во второй – убеждали жертв установить на свои компьютеры или телефоны программы удаленного доступа, получали доступ к их аккаунтам в интернет-банкинге и выводили средства с их счетов.

Во всех случаях действия мошенников сводились к одному: они обманом убеждали людей передать им деньги, забирали наличные при помощи курьеров и таксистов, затем конвертировали полученные средства в криптовалюту и переводили в Украину. В прокуратуре подчеркивают, что в рамках этого дела впервые удалось дойти до дополнительного круга причастных к мошенничеству и зафиксировать вывод средств из Израиля в Украину.

Каждому из вышеназванных обвиняемых вменяется получение средств мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах, отмывание денег, сговор с целью совершения преступления, мошенничество с кредитными картами, незаконное использование имущества и другие обвинения.

