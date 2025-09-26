ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по многоэтажному зданию в городе Газа

ВВС ЦАХАЛа под руководством Южного командования нанесли удар по многоэтажному зданию в городе Газа, которое использовалось террористической организацией ХАМАС.

В здании располагались наблюдательные пункты террористов ХАМАСа, которые использовались для планирования и осуществления террористических операций против сил ЦАХАЛа в этом районе.

Перед атакой были предприняты шаги для минимизации причинения вреда гражданскому населению.