x
26 сентября 2025
|
последняя новость: 19:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 сентября 2025
|
26 сентября 2025
|
последняя новость: 19:01
26 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по многоэтажному зданию в городе Газа

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 26 сентября 2025 г., 18:09 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 18:09
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по многоэтажному зданию в городе Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа под руководством Южного командования нанесли удар по многоэтажному зданию в городе Газа, которое использовалось террористической организацией ХАМАС.

В здании располагались наблюдательные пункты террористов ХАМАСа, которые использовались для планирования и осуществления террористических операций против сил ЦАХАЛа в этом районе.

Перед атакой были предприняты шаги для минимизации причинения вреда гражданскому населению.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook