Три женщины убиты за восемь дней: 37-летняя Миран Битон из Сдерота расстреляна в машине

Суд продлил на десять дней срок содержания под стражей 54-летнего Мишеля Кадоша из Сдерота, подозреваемого в убийстве его бывшей сожительницы, 37-летней Миран Битан. Кадош, после убийства женщины пытавшийся покончить с собой, находится в больнице "Сорока" в тяжелом и стабильном состоянии, судебное заседание проходило в его отсутствие.

По данным расследования, Кадош за рулем своего автомобиля преследовал Битан, которая ехала в своей машине в Сдерот. Возле фермы "Шикмим" Кадош намеренно врезался в машину женщины, сразу после этого несколько раз выстрелив в Битан из пистолета. Женщина получила критические ранения, ее машина скатилась на обочину. Миран Битан скончалась по дороге в больницу.

Мишель Кадош проехал еще несколько километров от места преступления, и неподалеку от кибуца Рухама он выстрелил в себя, пытаясь покончить жизнь самоубийством. Медики "Маген Давид Адом" оказали ему неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии.

Как сообщает "Кан", полиция считает убийство спланированным и преднамеренным: у Мишеля Кадоша была лицензия на оружие, однако к моменту убийства женщины она давно истекла. Найденный в его машине пистолет не зарегистрирован на него, он не связан с лицензией.

Мишель Кадош и Миран Битан жили раздельно в Сдероте, у обоих есть дети от предыдущих браков – у Миран остался сиротой десятилетний сын, у Кадоша трое детей. Ранее сообщалось, что Миран Битан обращалась в полицию в связи с преследованиями и нападением, но полиция закрыла дело.

Миран Битан стала третьей женщиной, убитой за последние восемь дней: в канун Рош а-Шана в Иерусалиме была убита Хавива Вашди, в ее убийстве подозревается подопечный, у которого она работала помощницей по уходу. В Рамле на прошлой неделе была убита Уафа Абу-Ганем, в ее убийстве подозреваются родственники. Около полутора недель назад в Иерусалиме бывший муж убил Одайю Фадиду, после чего попытался покончить с собой. Одайя была беременна и состояла в новом браке.