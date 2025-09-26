Пограничный переход "Алленби" частично возобновил работу

Пограничный переход "Алленби" на границе между Иорданией и Израилем после 11:00 частично возобновил работу – только для граждан, не для перевозки грузов. 24-25 сентября переход был полностью закрыт.

Переход должен был начать работать на несколько часов раньше, но не работал. Источники Newsru.co.il сообщали, что задержка была вызвана забастовкой сотрудников МВД Израиля.

18 сентября 2025 года на ПП "Алленби" был совершен теракт, погибли двое израильских военнослужащих – подполковник резерва Ицхак Харош (68 лет) и сержант Оран Гершко (20 лет). Теракт совершил гражданин Иордании, перевозивший на грузовике гуманитарную помощь для Газы – он был застрелен. После этого поставки гуманитарной помощи в Газу через КПП "Алленби" были приостановлены. Однако сам пограничный переход продолжал работать.

Напомним, что 8 сентября 2024 года около пограничного перехода Алленби, на израильско-иорданской границе, в результате теракта были убиты три человека. Террорист был застрелен. Имена убитых тогда израильтян: Йоханан Шхори, житель Маале Эфраим, 61 год; Юрий Бирнбаум, 65 лет, житель Наамы; Адриан Марсело Подзамчер, проживавший в Ариэле.