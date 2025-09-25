Убийство в Сдероте: женщина жаловалась в полицию, но дело было закрыто
время публикации: 25 сентября 2025 г., 20:49 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 20:57
37-летняя женщина, которая была обнаружена в автомобиле в окрестностях Сдерота с тяжелыми огнестрельными ранениями и скончалась позднее в больнице, ранее подавала жалобу в полицию о нападении.
По сообщению Walla, предыдущее нападение было совершено в 2021 году, но дело было закрыто без предъявления обвинений.
На этот раз полиция расследует уже ее убийство. В сообщении полиции сказано, что автомобиль был обстрелян, после чего съехал на обочину и перевернулся.
Подозреваемый, 54-летний бывший партнер жертвы, был найден позднее в своей машине: по всей видимости, он предпринял попытку суицида. В критическом состоянии он был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
