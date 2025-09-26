Администрация Трампа предложила план "установления мира в секторе Газы"

Администрация президента Дональда Трампа предложила план "установления мира в секторе Газы", состоящий из 21 пункта. Среди прочего, план предусматривает освобождение всех заложников в течение 48 часов. Об этом сообщили CNN источники, знакомые с деталями предложения.

План не содержит четко определенных сроков, но предусматривает два этапа временного управления сектором Газы.

Также в плане отмечается, что не будет принудительного выселения из сектора Газы; ХАМАС не будет играть никакой роли в будущем управлении; ООН примет участие в предоставлении гуманитарной помощи, а Израиль обязуется не атаковать Катар.

Накануне специальный посланник президента США Стивен Виткофф рассказал, что в ходе состоявшейся на днях встречи Дональда Трампа с лидерами арабских и мусульманских стран американский президент представил план урегулирования в секторе Газы, состоящий из 21 пункта.

"Мы надеемся, что в ближайшие дни будет достигнут прорыв", – заявил он, назвав встречу очень продуктивной, но не вдаваясь в детали.