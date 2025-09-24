Politico: Трамп заверил арабских лидеров, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег
Президент США Дональд Трамп пообещал лидерам арабских стран не допустить аннексии Израилем Западного берега. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.
По словам двух источников, американский президент занял твердую позицию по этому вопросу и пообещал во время встречи, которая состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что не позволит Нетаниягу осуществить план аннексии территорий, которыми управляет палестинская администрация.
Ранее СМИ сообщали, что на встрече с лидерами арабских и мусульманских государств Белый дом представил эскиз плана урегулирования: постоянное прекращение огня, исключение ХАМАСа из послевоенного управления Газой, реформирование Палестинской администрации и международные механизмы стабилизации ситуации.
На встрече присутствовали представители Катара, Иордании, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Индонезии, сообщает CBS News. Представители Израиля и Палестинской администрации в обсуждении участия не принимали, отмечает Reuters.
Публикация в Politico появилась за несколько часов до вылета израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Нью-Йорк. На ближайшую пятницу, 26 сентября, запланировано его выступление на Генеральной ассамблее ООН. В понедельник, 29 сентября, он должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.