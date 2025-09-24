x
Пресса

Politico: Трамп заверил арабских лидеров, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег

Иудея и Самария
Дональд Трамп
ООН
Израиль
время публикации: 24 сентября 2025 г., 19:10 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 19:19
Politico: Трамп заверил арабских лидеров, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег
AP Photo/Nasser Nasser

Президент США Дональд Трамп пообещал лидерам арабских стран не допустить аннексии Израилем Западного берега. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.

По словам двух источников, американский президент занял твердую позицию по этому вопросу и пообещал во время встречи, которая состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что не позволит Нетаниягу осуществить план аннексии территорий, которыми управляет палестинская администрация.

Ранее СМИ сообщали, что на встрече с лидерами арабских и мусульманских государств Белый дом представил эскиз плана урегулирования: постоянное прекращение огня, исключение ХАМАСа из послевоенного управления Газой, реформирование Палестинской администрации и международные механизмы стабилизации ситуации.

На встрече присутствовали представители Катара, Иордании, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Индонезии, сообщает CBS News. Представители Израиля и Палестинской администрации в обсуждении участия не принимали, отмечает Reuters.

Публикация в Politico появилась за несколько часов до вылета израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Нью-Йорк. На ближайшую пятницу, 26 сентября, запланировано его выступление на Генеральной ассамблее ООН. В понедельник, 29 сентября, он должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Пресса
