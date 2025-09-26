Гражданин США и Израиля обвинен в работе на разведку Ирана по идеологическим соображениям

Государственная прокуратура 26 сентября подала в Тель-Авивский окружной суд обвинительное заключение против Яакова Перла (49 лет), гражданина США с израильским паспортом, в связи с тем, что он совершил ряд действий в пользу иранских спецслужб с целью нанесения ущерба Государству Израиль.

В обвинительном заключении сказано, что, выполняя задания иранского куратора, Яаков Перл фотографировал место жительства бывшего начальника генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви и описал расположение охраны возле дома министра национальной безопасности, депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый в последние годы проживал в Марокко и принадлежал к общине сатмарских хасидов, считая, что существование Государства Израиль противоречит принципам религии и является "богохульством". В течение 2023-2024 годов он устанавливал контакты с иранскими представителями через приложение Telegram, пока не был завербован иностранным агентом, действующим в интересах Ирана. Тот обещал Перлу ежемесячную выплату в тысячи долларов и поддерживал с ним постоянную связь.

В рамках этой деятельности обвиняемый пытался завербовать дополнительных агентов, которые бы действовали в Государстве Израиль в интересах Ирана. Не сумев завербовать никого, он обновил свой израильский паспорт и въехал в Израиль для выполнения заданий. Помимо наблюдений за местами жительства А-Леви и Бен-Гвира, он выяснял подробности о деятельности организации, работающей над привлечением евреев на Храмовую гору.

За свою антиизраильскую деятельность Яаков Перл получил от иранцев не менее 15 тысяч долларов в криптовалюте, отмечается в обвинении.

Прокуратура подчеркивает, что речь идет о человеке, который добивался вербовки, он не только действовал в соответствии с указаниями иранцев, но и консультировал их о том, как лучше всего выполнять поставленные ему задачи, а также – что он гордился своими действиями и не намеревался их прекращать. Обвиняемый заявил одному из следователей, что, даже находясь в тюрьме, он будет пытаться вербовать людей, которые помогут ему нанести ущерб безопасности Государства Израиль.

В обвинительном заключении Перлу вменяются такие преступления, как оказание помощи противнику во время войны, предоставление противнику информации с намерением нанести ущерб безопасности государства и предоставление противнику информации, которая может быть ему выгодна.