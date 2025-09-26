Новый год – год выборов и новых испытаний для Нетаниягу. Видеокомментарий Габи Вольфсона

В канун еврейского Нового года обозреватель Габи Вольфсон в своём видеокомментарии анализирует политическую ситуацию в Израиле. Он подчеркивает: несмотря на войну и неопределённость с заложниками, страна вступает в предвыборный год.

На первый взгляд позиции премьер-министра Биньямина Нетаниягу выглядят относительно прочными. Коалиция продолжает существовать даже после выхода отдельных партий, а ШАС намекает на готовность вернуться. Оппозиция же разобщена: Бени Ганц демонстрирует готовность к компромиссам, а Гидеон Саар вернулся в лоно "Ликуда".

Однако опросы неутешительны: коалиция не набирает даже 61 мандата. Сам Нетаниягу, по мнению Вольфсона, осознаёт это и ставит целью не победу, а блокировку альтернативной коалиции. При этом ключевыми вопросами остаются исход войны в Газе и закон о призыве ультраортодоксов.

Отмену выборов, о которой иногда говорят, Вольфсон считает невозможной: требуются 80 голосов в Кнессете, что нереалистично. Поэтому выборы 26-го созыва состоятся не позднее октября 2026 года.

Вольфсон напоминает: в израильской политике правительство рушится не под ударами оппозиции, а изнутри. И именно от того, как Нетаниягу справится с вызовами войны и внутреннего давления, будет зависеть повестка дня будущих выборов.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".