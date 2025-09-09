Расклад к выборам проясняется. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны и перемирия.

После почти двух лет войны внутренняя политика Израиля продолжает жить по своим правилам. Этот выпуск посвящен не только закулисным переговорам и раскладам в блоках, но и двум ключевым вопросам, от которых зависит будущее коалиции.

Первый вопрос – война в Газе. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу стоит перед выбором: либо возвращение заложников ценой сохранения власти ХАМАС, либо продолжение операции с риском для их жизни.

Второй вопрос – призыв ультраортодоксов. Попытки Нетаниягу отложить решение еще на год лишь усилили напряжение. На фоне массового участия резервистов в сборах освобождение целых слоев общества от службы в армии грозит крахом коалиции.

На правом фланге вновь звучат призывы к распространению суверенитета на Иудею и Самарию, но эти планы вряд ли будут реализованы в обозримом будущем. Оппозиция, напротив, пытается сформировать новый блок, но успех такого объединения зависит от Бени Ганца, балансирующего на грани электорального барьера.

Политическая сцена остается в высшей степени динамичной. Но решающим фактором останется не конфигурация блоков, а действия одного человека – Биньямина Нетаниягу.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

