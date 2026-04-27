Айзенкот пригласил коллег по оппозиции на встречу
время публикации: 27 апреля 2026 г., 12:24 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 12:24
Председатель партии "Яшар" Гади Айзенкот обратился к главами оппозиционных партий с просьбой о встрече.
Айзенкот обратился к Яиру Голану ("Демократим"), Авигдору Либерману (НДИ), Нафтали Беннету и
Яиру Лапиду ("Бэяхад") с предложением о встрече с целью "координации и синхронизации" шагов.
Предложение о встрече последовало на фоне решения Нафтали Беннета и Яира Лапида создать единый предвыборный список.
Из партии "Яшар" передали: "Целью встречи является выработка путей достижения победы путем получения 61 мандата сионистских избирателей, верящих в государственные ценности".